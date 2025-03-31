В скорый мир верят наивные. ЕС готовится к войне, у ВСУ хватает солдат – Монтян

Не стоит верить, что украинский конфликт вот-вот завершится.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Европа, вернее, не Европа, а та антитрампистская тусовка, которая стоит там во власти, против того, что пытаются сделать трамписты, и не просто против, а всеми силами вредит любым попыткам трампистов хоть как-то о чем-то договориться, ну каковы перспективы договоренности? И пусть не вводят в заблуждение все эти радостные вопли типа: «Слились, уже больше не посылаете там военных в Салорейх ». Это все временно, поскольку у них пока и так все хорошо . Четвертый год войны, но в Салорейхе никак не заканчиваются военные. Фронт стоит уже неведомо скольк о времени, а куча локаций даже пошли в контратаку и отжали позиции», – сказала юрист.

По ее словам, перспектив того, что у ВСУ скоро закончатся солдаты особо нет.

«То есть и дальше фронт будет двигаться черепашьими шагами, и у Запада есть куча времени для того, чтобы избавиться от трампистов, которые, как оказывается, совершенно чужеродны в этой всей системе и в войне с Россией. Ну и подкопить силы, построить военных заводиков, милитаризировать общество.

То, что они сейчас прибедняются, можно даже не обращать на это внимание. Все в Европе нормально, и будет еще лучше. Если им будет надо, то европейские элитки загонят свое население, вообще понизят им уровень жизни, а там милитаризуют, накрутят и отправят на восточный фронт. Мы это все уже видели 80 лет назад. Почему должно быть как-то по-другому? И те, кто верят в какие-то договорники, они просто безмерно наивные люди», – заявила Монтян.