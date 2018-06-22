22.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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В Славянске готовятся праздновать годовщину «освобождения» города

В контролируемом ВСУ Славянске начались мероприятия по подготовке празднования годовщины так называемого освобождения города от «российско-террористических боевиков», что самым негативным образом сказалось на жизни мирного населения.

Об этом сегодня на брифинге, прошедшем в Донецке, рассказал начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские власти совместно с боевиками оккупационных сил продолжают терроризировать местное население Донбасса. Доказательством притеснения прав коренных жителей оккупированной ВСУ территории на этой неделе стала переброска в Славянск радикально настроенных фанатов украинских футбольных клубов, которые придерживаются нацистских взглядов, с целью подготовки к факельному шествию на годовщину оккупации города украинскими террористами. Стоит отметить, что с прибытием радикалов в город количество преступлений увеличилось. По данным от источника из полиции оккупированной части ДНР только за эту неделю со стороны фанатов было зафиксировано две попытки изнасилования молодых девушек, а также одна драка с применением холодного и огнестрельного оружия», – сообщил Даниил Безсонов.

Также он отметил запугивание местных жителей Славянска военными 81-й бригады, которые намерены принять участие в постановочных мероприятиях ко дню “освобождения” города.

«Население уже сейчас предупреждается, что будет вынуждено насильно принять участие в так называемых торжественных мероприятиях. В случае отказа предприятий и учреждений принять участие в праздновании оккупации, боевики обещают отсутствующих без уважительной причины граждан привлечь на каторжные работы для оборудования своих позиций и мест дислокации подразделений» – добавил начальник пресс-службы.

Даниил Безсонов подчеркнул, что подобная политика «освободителей» только портит их же собственный имидж в глазах местных жителей.

«Таким образом, с каждой неделей оккупация Донбасса усиливает ненависть жителей к украинским властям и боевикам, которые приносят один вред краю. В этой связи отмечается распространение жителями оккупированных городов листовок с призывами к боевикам ВСУ оставить Донбасс, прекратить терроризировать и убивать местных жителей», – сказал в заключение Даниил Безсонов.