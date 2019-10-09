В Славянске выжигают все русское

09.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Жители Славянска, который летом 2014 года перешел под контроль ВСУ, ждут возвращения ДНР.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году знакомая сына в первый класс отдавала, так русского класса нет ни в одной школе города, представляете! Во Львове и то есть, а у нас нет. Выжигают все русское», – рассказала газете 32-летняя жительница Славянска Оксана.

По ее словам, в городе очень много украинских военных.

«И знаете, многие же из них с Западной Украины, – уточнила она. – Так они, когда сюда понаехали в 2014—15-х, удивлялись: «Ничего себе у вас беднота, такие хаты скромные». Спрашивается, что они тогда сюда приехали? Сидели бы у себя в богатстве. А мы тут и без них бы справились».

Также женщина говорит, что в городе практически нет работы.

«Плохо. Заводы еле дышат. Химпром, где раньше 7000 человек работало, почти закрылся. Керамкомбинат, 5000 мест – вообще не работает. Кстати, многие наши спецы к вам в Россию уехали на керамический завод в Обнинске. Там теперь. Завод изоляторов не работает с 2015-го, тоже 5000 рабочих на нем было. Молодежь вся уехала. Кто мог пристроиться в Киеве, пристроились. А мы тут в депрессии», – отмечает жительница Славянска.

Также она рассказала, что ждет местное население.

«Когда ДНР сюда придет. Зря нас тогда отдали….», – резюмирует Оксана.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее проукраинские активисты пожаловались, что в Славянске местные жители ждут возвращения ДНР и признали, что по городу лучше не ходить в вышиванках.