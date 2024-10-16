В следующем году целью России станет выход к Днепру

Российская армия имеет все шансы взять или обойти Покровск [Красноармейск], за которым начинается открытое пространство для наступления на Днепропетровскую область. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, уже в следующем году российская армия может начать кампанию по наступлению к Днепру.

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«Мне кажется, сейчас Курская область и Селидово, Горняк, Курахово и в дальнейшем – Покровск, вот это направление. Потому что за Покровском, или даже мимо Покровска, если пройти, если вы посмотрите карту, южнее Покровска пройти, там дальше пустота практически, нет крупных населенных пунктов. И в этой пустоте, используя свое преимущество, можно двигаться аж до Павлограда, до Запорожья, Днепра – есть оперативная пустота. В Первой и Второй мировых войнах эту пустоту оседлали тачанки и танки, но ни одна из сторон в этой пустоте никогда не смогла выставить эффективную оборону. Вот в чем риск: в том, что они пробьются южнее Покровска или через Покровск через какое-то время, и дальше начнут наступление на Днепр, в сторону реки Днепр с агломерацией городов. Этот сценарий, к сожалению, возможен уже в следующем году», – заявил Бортник.