В следующем году «Газпром» отключит Молдову от газа – прогноз

02.11.2022  17:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Молдова, Россия, Энергетика


«Газпром» не должен был подписывать с Молдовой действующий контракт на поставку газа.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» не должен был подписывать с Молдовой действующий контракт на поставку газа. Об этом...

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«Правильнее бы было вообще не заключать этот контракт с Молдавией в ноябре прошлого года. Ни одна компания в мире, кроме «Газпрома» его не подписала бы. «Газпром» и сам, потом его комментируя, говорил, что была некая политическая установка, чтобы в преддверии отопительного сезона люди не замерзли. У них на предыдущий контракт, который закончился 1 сентября 2021 года, был долг в 700 млн долларов. Какая компания подписала бы новое соглашение?

Они и грязью Россию поливают, и говорят, что сейчас переключатся на других поставщиков. Откровенно говорят: вы поставляйте-поставляйте, мы через раз просрочим платеж, про старый долг вообще на вспоминаем, но мы постепенно ищем других поставщиков, чтобы максимально выгодно выскочить из этого соглашения. Вопросов много к молдавскому руководству», – сказал Юшков.

Он полагает, что в следующем году поставки российского газа в Молдову прекратятся.

«Пока сократили поставки. Если будет на то политическая воля, проведет отопительный сезон с сокращенными поставками. Но если в 2023 году не начнется погашения старого долга (а я сомневаюсь, что это произойдет), то, наверное, дойдут до отключения», – сказал Юшков.

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