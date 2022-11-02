В следующем году «Газпром» отключит Молдову от газа – прогноз

«Газпром» не должен был подписывать с Молдовой действующий контракт на поставку газа.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правильнее бы было вообще не заключать этот контракт с Молдавией в ноябре прошлого года. Ни одна компания в мире, кроме «Газпрома» его не подписала бы. «Газпром» и сам, потом его комментируя, говорил, что была некая политическая установка, чтобы в преддверии отопительного сезона люди не замерзли. У них на предыдущий контракт, который закончился 1 сентября 2021 года, был долг в 700 млн долларов. Какая компания подписала бы новое соглашение?

Они и грязью Россию поливают, и говорят, что сейчас переключатся на других поставщиков. Откровенно говорят: вы поставляйте-поставляйте, мы через раз просрочим платеж, про старый долг вообще на вспоминаем, но мы постепенно ищем других поставщиков, чтобы максимально выгодно выскочить из этого соглашения. Вопросов много к молдавскому руководству», – сказал Юшков.