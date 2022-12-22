В следующем году падет последний диктатор Европы

Мило Джуканович проиграет скорее всего президентские выборы в Черногории в следующем году.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже можно с высокой долей вероятности утверждать, что закончится эпоха правления последнего диктатора Европы Мило Джукановича. Он правит Черногорией с 1987 года. Поскольку он создал Черногорию в том виде, в котором мы ее знаем, очевидно, что с его уходом поменяется очень много.

Я допускаю, что Джуканович не просто уйдет, а в «следственные действия», потому что к нему есть претензии у огромного количества стран, но в первую очередь – у черногорских элит. Они с радостью упекут отца-основателя за решетку», – сказал Бондаренко.