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Конфликт на Украине закончится не дипломатическим, а военным путем, когда российская армия овладеет украинской столицей.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В марте 2022 года была предпринята попытка заключить сделку между Россией и Украиной, и они даже подписали ее. Но без полной поддержки со стороны США этого бы не произошло. А когда американцы не поддержали сделку и до сих пор не проявляют интереса к ней, это означает, что единственным возможным исходом будет военный. Я думаю, что так и будет.

Я не думаю, что будет какая-то сделка, я думаю, что это будет военный исход. Где-то в 2025 году мы должны быть готовы к тому, что Киев будет оккупирован Россией, на мой взгляд, к этому все и идет», – заявил Меркурис.