В следующем году Украина естественным образом выпадет из «зерновой сделки»

Елена Острякова.  
23.08.2023 08:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Украина остается потенциальным участником «зерновой сделки» до тех пор, пока ее зерно не будет окончательно распродано.

Об этом в интервью ютуб-каналу парии «Справедливая Россия» заявил политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина остается потенциальным участником «зерновой сделки» до тех пор, пока ее зерно не будет...

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«Мне кажется, пока еще Украина остается зерновым монстриком небольшим по одной простой причине – еще прошлогоднее зерно не продано. Но в этом году уже не будет Украины. Там запаздывание полгода-год.

Пока еще украинское зерно все не распродано. Пока остаются запасы, Украина еще представляет какой-то интерес. В следующем году, поскольку у Украины урожая уже не будет, то к ней уже как к продавцу зерна интерес пропадет. Но на сегодняшний день еще не все украинское зерно вывезено в Европу», – сказал Шипилин.

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