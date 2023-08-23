В следующем году Украина естественным образом выпадет из «зерновой сделки»

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Украина остается потенциальным участником «зерновой сделки» до тех пор, пока ее зерно не будет окончательно распродано.

Об этом в интервью ютуб-каналу парии «Справедливая Россия» заявил политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, пока еще Украина остается зерновым монстриком небольшим по одной простой причине – еще прошлогоднее зерно не продано. Но в этом году уже не будет Украины. Там запаздывание полгода-год. Пока еще украинское зерно все не распродано. Пока остаются запасы, Украина еще представляет какой-то интерес. В следующем году, поскольку у Украины урожая уже не будет, то к ней уже как к продавцу зерна интерес пропадет. Но на сегодняшний день еще не все украинское зерно вывезено в Европу», – сказал Шипилин.