05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В следующем году вода для киевлян подорожает на 50 %

В 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению для киевлян, по подсчетам “Киевводоканала”, изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте “Киевводоканала”.

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Отмечается, что расчет тарифов на 2019 год выполнен в соответствии с требованиями постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 10.03.2016 №№ 302,303.

“Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств”, – отметила директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк.

Гендиректор “Киевводоканала” Дмитрий Новицкий, в свою очередь, подчеркнул, что если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

“Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять”, – сказал он.

При этом Новицкий подчеркнул, что расчет тарифов будут выносить на рассмотрение НКРЭКУ только после того, как будут рассмотрены все замечания.

Сейчас тариф для жителей многоэтажных домов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения составляет 15,492 грн.