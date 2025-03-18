«В следующий раз очередей в военкоматы не будет» – киевская нацистка-активистка

Если после перемирия снова начнётся горячая фаза конфликта, то те, кто пошли добровольцами в 2022-м, десять раз подумают, хотят ли они снова попасть в рабство ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская общественница, соучредитель ОО «Интенция» Валентина Климус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, с каждой щели мы слышим, что сроки службы невозможны, мы должны кем-то их заменить, однако сейчас больше выглядит так, что нет желания и политической воли заменять тех, кто уже в силах обороны. Есть надежды просто дотянуть на них до мира. Потому что все надеются, что пришёл Трамп, что он что-то решит, а Путин его обязательно послушает, и вообще «нужно просто перестать стрелять». Но эти люди, наверное, просто забывают, как это было во времена АТО», – сказала она.