«В следующий раз очередей в военкоматы не будет» – киевская нацистка-активистка

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если после перемирия снова начнётся горячая фаза конфликта, то те, кто пошли добровольцами в 2022-м, десять раз подумают, хотят ли они снова попасть в рабство ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская общественница, соучредитель ОО «Интенция» Валентина Климус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если после перемирия снова начнётся горячая фаза конфликта, то те, кто пошли добровольцами в...

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«В целом, с каждой щели мы слышим, что сроки службы невозможны, мы должны кем-то их заменить, однако сейчас больше выглядит так, что нет желания и политической воли заменять тех, кто уже в силах обороны. Есть надежды просто дотянуть на них до мира.

Потому что все надеются, что пришёл Трамп, что он что-то решит, а Путин его обязательно послушает, и вообще «нужно просто перестать стрелять». Но эти люди, наверное, просто забывают, как это было во времена АТО», – сказала она.

«И вообще, даже если сейчас удастся установить такой хрупкий мир, то украинцам самое время научиться думать наперёд и понимать, что с таким соседом нам просто необходимы реформы в армии. И в частности, законодательно закреплённые сроки службы.

Потому что при следующем нападении каждый, кто в 2022 году бросился защищать Украину, не раздумывая, встал на защиту, сейчас десять раз подумает, нужно ли ему снова попадать в это рабство», – вещала Климус.

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