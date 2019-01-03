«В следующий раз ты сдохнешь»: Меджлисовец заявил о нападении людей «со специальными физическими навыками»

03.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Житель Белогорска Риза Асанов, один из членов меджлисовской группы поддержки, которая оказывала помощь арестованным морякам ВМС Украины, заявил о нападении во время съемки открытого участка первой очереди трассы «Таврида».

«…На меня было совершено нападение, при завершении съёмок. Я почувствовал резкую боль в области правого плеча. Заметил чёрный продолговатый предмет, похожий на дубинку. Потом почувствовал резкую боль в затылке. После этого потерял сознание.

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Придя в себя, почему-то оказалось, что лежу уже около своей машины, услышал мужской голос: «Это последнее предупреждение». Второй голос сказал: «В следующую нашу встречу ты сдохнешь».

Акцент был явно с материка РФ. Придя в себя, я попытался сесть за руль и доехать до районной больницы. Там я находился до 11.00. Как оказалось, ушибы и сотрясение мозга.

В полиции написал заявление. Но при этом мне никто не выдал никакого подтверждения о моем заявлении. Выдали корешок, что я его сдал.

Во всей этой истории все понятно, кроме мужчины, который в полиции ходил как свой и, уходя, улыбался мне. Его, кстати, я заметил и в больнице. Опыт показывает, что это был не просто прохожий», – делится конспирологией Асанов.

Он также утверждает, что подвергся нападению «людей со специальными физическими навыками»: «Я даже не успел повернуться, чтобы их увидеть. Это люди со специальными физическими навыками. Их даже не смутили машины, которые сновали рядом».

Его заявление уже широко растиражировали украинские телеканалы как свидетельство «репрессий в Крыму».