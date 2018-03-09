09.03.2018, Киев, Игорь Петров
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ЖКХ, Украина, Энергетика

В следующую зиму на Украине снова ожидается «Прикрути»


НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2018 году закачать в подземные хранилища 13,5 миллиардов кубометров природного газа, что еще меньше, чем было закачано в прошлом году.

Об этом в эфире NewsOne сообщил Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В порядке финплана, который подал [глава “Нафтогаза] Коболев и утвердил Кабмин, в этом году собираются закачать 13,5 миллиардов кубических метров. В этом году было 16 миллиардов кубических метров. И что мы получили?» – сказал эксперт.

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Напомним, что после того, как в начале марта ударили морозы, на Украине ощутили нехватку газа, после чего попросили граждан уменьшить температуру в своих квартирах и объявили акцию “Прикрути”.

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