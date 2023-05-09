В словах Пригожина услышали критику Путина. Его уже сравнивают с Навальным

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Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выступил с очередным резким заявлением, обвинив Минобороны в том, что «музыканты» так и не получили обещанных снарядов для окончания штурма Бахмута (Артёмовска), а одно из армейских подразделений, прикрывающих фланги, отступило в результате контратаки ВСУ, оголив фронт.

Более того, что в ролике Пригожин на грани цензуры высказался о некоем «дедушке», некоторые наблюдатели восприняли это уже как критику в адрес первого лица. Глава ЧВК вновь пригрозил, что «вагнеры» могут покинуть позиции в Артёмовске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто этот «дедушка» понятно, но понравится ли ВВП такие сравнения? Не думаю. И ещё раз. Мне нравится Пригожин своей пассионарностью, но призываю его «фильтровать базар». Он не аналог Стрелкова в 2014 г, а военнослужащий по найму Шойгу. И второе. В военное время изменой является оставление позиций», – комментирует доктор политических наук Игорь Скурлатов.

Он считает, что риторика Пригожина недопустима.

«Не надо радовать врага своими откровениями и видениями. Да, кругом измена, но выставлять все нюансы на радость врагам – пусть и неплохой политический пиар, но вредоносный для морального состояния войск и мирного населения воюющей страны – России», – пишет Скурлатов.

Так или иначе, но бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова подтверждает критическую ситуацию с боеприпасами.

«С другого направления мне парни пишут, что лимит 5 залпов в день. А их хреначат каждую минуту. Почему нет снарядов? …Президент сказал – выдать необходимое количество снарядов фронту. Но не выдают, и тут я вижу предательство и Верховного главнокомандующего, и ребят на фронте, и страны. Оставлять фронт нельзя – прорвут хохлы. Гибнуть напрасно без артиллерии – вариант, ведущий к прорыву фронта. Кто довел ситуацию до такого? Кто отвечает за производство снарядов?» – пишет Кашеварова.

Пригожин может позволить себе риторику на грани фола, более того, он претендует на вхождение в число новых руководителей России, считает бывший депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев.

«Не думаю, что его инициативы и заявления – это часть какого-то хитрого плана или игры начальства. Просто он почувствовал, что начальство плывет, и ничего прям уж решительно плохого сделать ему не сможет. У него есть армия, есть медиа, есть народная поддержка. Правоохранители стараются с его людьми особенно не сталкиваться. Это прекрасная схема: берешь на себя самую тяжёлую часть работы, делаешь ее хорошо, так, чтоб от твоих рук нельзя было отказаться, а потом идёшь на обострение в вопросах внутренней конкуренции. Думаю, если все так пойдет дальше, в следующем издании ЗАО РФ он будет одним из соучредителей», – прогнозирует Димитриев.

А бывший автор закрытого «Эха Москвы» Кирилл Шулика сравнивает Пригожина с либералом Алексеем Навальным.

«А ведь Пригожин во время парада на своем канале – буквально Навальный современной эпохи. Классическая внесистемная оппозиция, прямо вот буквально эталонная, причем, которая умеет в медиа. Какова эпоха, такова и внесистемная оппозиция. Прошлая была в эпоху, когда Сергей Капков ставил Кирилла Серебренникова руководить театром, и вам не нравилось. Нынешняя, когда Лию Ахеджакову выгоняют из «Современника», – пишет Шулика.

Нужно отметить, что большой интерес к фигуре Пригожина есть в лагере беглых либералов. Они признают, что в случае гипотетического «ухода Путина» власть в России достанется не им, слабым и разобщенным, а президентскому окружению.

Олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что «Вагнер» может вполне вырваться в лидеры.

«Способны и есть условия. Если с другой стороны не будет готовности к насилию, то именно та группа, которая будет способна к насилию, и придет к власти и удержит власть», – сказал Ходорковский.

Его бывший адвокат, ныне проживающий в Лондоне, Владимир Пастухов полагает, что в этом случае беглой оппозиции нужно загодя вести переговоры с оппонентами Пригожана в Минобороны.

«Если воронка образуется на том месте, где сейчас центр власти, тогда он пойдет от угрозы насилия к насилию. Тому же генштабу потребуется выстроить контр-силу. Тогда им потребуются политические альянсы. Они будут искать союзников. И тогда возникнет поле для переговоров. Удар будет справа. Сначала ГКЧП, а потом ответ на него», – сказал Пастухов.

Конкурирующая с Ходорковским за влияние в либеральном лагере главарь экстремистской организации блогера-уголовника Алексея Навального ФБК Мария Певчих не скрывает заинтересованности в том, чтобы ЧВК попала под ее командование.

«Будет момент, когда интересы героев наших расследований каким-то образом пересекутся с нашими. Но эти люди должны что-то предложить и иметь какой-то ресурс, который в постпутинской России будет иметь значимость. Существует прослойка путинских элит, у которых есть деньги, контроль ключевых ресурсов с СМИ или (я уверена в этом) у большинства олигархов есть свои ЧВК», – заявила Певчих в интервью ютуб-каналу «Популярная политика».