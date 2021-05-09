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09.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
День Победы, Дзен, нацизм, Политика, Россия, Украина
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В словах Путина о недобитых карателях либералы услышали предупреждение Украине

Новости УкраиныПоследователи гитлеровской идеологии сегодня предпринимают попытки возродить нацизм. Об этом заявил президент РФ Владимир...

Последователи гитлеровской идеологии сегодня предпринимают попытки возродить нацизм.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на Красной площади перед началом парада в честь Дня Победы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что гарантией защиты национальных интересов страны являются «доблестные Вооружённые силы России, наследники солдат Победы».

Военный эксперт Василий Кашин, выступая в эфире либерального телеканала «Дождь», заявил, что Путин намекал на Украину и США.

«Разумеется, это политическое заявление, связанное с международной ситуацией прежде всего в Европе. Он обратил свое внимание на ситуацию на Украине, сказав о недобитых карателей. Это известный предмет разногласий и с Украиной, и с рядом стран Восточной Европы. Он обратил внимание на тех, кто вынашивает агрессивные замыслы, в условиях обострившегося противостояния с США. Прозвучало уподобление сегодняшним оппонентов тем, кто был виновен в военных конфликтах XXI века. Это общемировая тенденция, которая в России наглядно проявляется, это довольно тревожно», – считает Кашин.

С ним согласен Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, на которого речь президента произвела большое впечатление.


«Указано европейское происхождение «нацистского зверя» и попытки вновь делать ставку на «антисемитизм и русофобию», реабилитацию «недобитых карателей» (явная отсылка к Бандере) и вынашивание агрессивных планов со стороны Запада, который предстоит тут скорее как наследник Гитлера, чем союзник по антигитлеровской коалиции , о роли которой в этот раз не было ни слова, в отличие от многократного «советский» , «единый народ» и подчёркивания, что советский солдат освободил Европу от фашизма. Немного не хватало в конце призыва «да здравствует коммунистическая партия!», но в целом снятие идеосинкразии со слова «советский» очевидно», – написал Обухов в своем телеграм-канале.

«Больше всего наших противников беспокоит возможность возрождения у нас психологии победителей. Людей, которые должны не выживать, а побеждать. Не потреблять, а творить. Не смеяться, а преодолевать. Добиваться невозможного. А оно в нас проникает. Это незримое чувство собственного достоинства», – прокомментировал речь президента политолог Дмитрий Евстафьев.

Отметим, что накануне Дня Победы Владимир Путин направил поздравления лидерам государств, входивших в СССР, кроме руководителей Украины и Грузии. Его примеру последовал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Президент отправил поздравление с Днем Победы братскому народу Украины. Клоуна не поздравлял. И правильно сделал», – прокомментировал поздравление белорусский политолог Александр Шпаковский.

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