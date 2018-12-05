В Словакии обнаружили и выслали “российского шпиона”. В Москве обещают “зеркальный ответ”

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Между Словакией и РФ рахгорелся дипломатический скандал – из этой страны по обвинению в шпионаже был выслан российский дипломат, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини.

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По словам премьер-министра Словакии, дипломат был объявлен персоной нон-грата еще 22 ноября и в течение 48 часов покинул территорию Словакии. Братислава утверждает, что он собирал секретные данные о Словакии и о НАТО.

«Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал глава правительства. Конкретных данных о дипломате Пеллегрини не привел, отметив, что представитель России объявлен персоной нон-грата после поступления информации о его шпионской деятельности от военной разведки. Премьер указал, что дипломат работал в аппарате военного атташе посольства России в Словакии и якобы собирал секретные данные, касающиеся как Братиславы, так и НАТО.

Инцидент уже успели прокомментировать в Совете Федерации и Госдуме.

«Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — сказал член комитета Госдумы Антон Морозов.

При этом парламентарий уточнил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности. «Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата», — объяснил он.

По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, Россия не оставит этот инцидент без ответа.

«Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», — заявил Джабаров.

Напомним, что в ноябре шпионский скандал разгорелся в Австрии. Власти страны объявили, что в штабе армии более 20 лет работал агент российских спецслужб: он служил на «незаметном посту» и передавал Москве информацию, получив €300 тыс. за свою работу. А 2 декабря издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Министерство обороны Великобритании распространило секретное уведомление, в котором предупредило командования различных военных объектов страны о попытках российских журналистов проникнуть на территорию британской военной базы.