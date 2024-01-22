В Словакии объяснили, почему в ЕС боятся переговоров с Россией

Олег Кравцов.  
22.01.2024 09:11
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Европейские политики убедились, что победить Россию на поле боя невозможно, но мало кто из них может позволить себе говорить это публично.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри, признавший растущую усталость в странах Евросоюза от конфликта на Украине.

Европейские политики убедились, что победить Россию на поле боя невозможно, но мало кто из...

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«Да, это видно. В Словакии прежде всего. Премьер-министр Роберт Фицо говорил о необходимости мирных переговоров еще в самом начале конфликта. И это лишь вопрос времени, когда данного мнения будут придерживаться и другие страны Евросоюза. Уже сегодня мы видим, как многие политики в сильнейших странах ЕС и США говорят о патовой ситуации на поле боя, и поэтому следует переходить к переговорам с Россией», – сказал Кэри в интервью «Известиям».

Он считает, что в ЕС существует заинтересованность в переговорах с Россией, но политики находятся в тяжелой ситуации.

«С начала конфликта они только и делали, что критиковали Россию, называя ее «захватчиком», «агрессором», и говорили, что она «нарушает международное право». А теперь они не могут изменить свою позицию — их могут жестко раскритиковать журналисты. Они боятся этого», – объяснил словацкий депутат.

По его для начала мирных переговоров необходимо, чтобы «США сказали Владимиру Зеленскому и в целом украинским политикам сесть с российскими политиками за один стол».

Политик добавил, что многие ожидают итогов президентских выборов в США, и если победу одержит Дональд Трамп, то могут начаться переговоры.

Кроме того, собеседника издания попросили ответить на вопрос, стоит ли ожидать снижения военной помощи Киеву в ближайшее время.

«Мне тяжело отвечать за другие страны. Но что касается Словакии и нашей партии Smer, еще до выборов, прошедших в сентябре прошлого года, мы заявляли, что не хотим сохранять военную поддержку Украины. Мандат, который мы получили от избирателей, предполагает сокращение военной помощи Киеву. Мы выполнили предвыборное обещание. При этом мы говорим, что продолжим оказывать гуманитарную поддержку Украине», – отметил Кэри.

Кроме того, он сказала, что видит в ЕС понимание того, что украинский конфликт не имеет военного решения, «но об этом не особо рассказывают».

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