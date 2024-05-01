В Словакии скандал: вице-спикер парламента осмелился дать интервью RT и сказать правду о НАТО

Юзеф Млынар .  
01.05.2024 18:50
  (Мск) , Братислава
Просмотров: 520
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Словакия, Спецоперация, Украина


Вице-председатель парламента Словакии Любош Блаха дал интервью российскому каналу RT, который на Западе называют не иначе как «рупором Путина». Он нелицеприятно отозвался о блоке НАТО, в который входит Словакия.

Об этом сообщает словацкий телеканал RTVS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вице-председатель парламента Словакии Любош Блаха дал интервью российскому каналу RT, который на Западе называют...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Появление представителя правящей партии в эфире российского телеканала вызвало нервную реакцию словацкой оппозиции.

«Вице-спикер парламента Словакии обвиняет НАТО, членом которого мы являемся, в развязывании войны. Он оскорбляет наших союзников бессмысленными заговорами о дне рождения Гитлера. Он выделяет нас из ЕС и НАТО, лидеров которых он называет поджигателями войны и теми, кто ненавидит миролюбивых словаков», – заявил лидер оппозиционной «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка.

«И кроме того, он называет людей, указывающих на это, Иудами и агентами. Кроме того, он отрицает исторический опыт всей Центральной и Восточной Европы по противостоянию с Россией. И, по его словам, все, что нужно, чтобы остановить войну, – это чтобы Украина начала переговоры», – добавил лидер ПС.

Однако принципиальный Блаха в ответ за словом в карман не полез.

«Я не оскорбляю наших союзников, но считаю, что они совершают огромные ошибки, если будут продолжать эскалацию конфликта с Россией. Если ситуация выйдет из-под контроля, это может привести к третьей мировой войне. В национальных интересах Словакии иметь мир, вести переговоры о мире – и прекратить боевые действия, которые стоят жизни сотням тысяч людей на Украине», – ответил Любош Блаха в комментарии телеканалу RTVS.

«Если кто-то захочет поддержать дальнейшее кровопролитие, а, судя по всему, ПС и её сателлиты намерена сделать что-то подобное, мы просто отвергнем это и скажем об этом очень четко, очень громко, в том числе и зарубежным СМИ», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть