В Словакии скандал: вице-спикер парламента осмелился дать интервью RT и сказать правду о НАТО
Вице-председатель парламента Словакии Любош Блаха дал интервью российскому каналу RT, который на Западе называют не иначе как «рупором Путина». Он нелицеприятно отозвался о блоке НАТО, в который входит Словакия.
Об этом сообщает словацкий телеканал RTVS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Появление представителя правящей партии в эфире российского телеканала вызвало нервную реакцию словацкой оппозиции.
«Вице-спикер парламента Словакии обвиняет НАТО, членом которого мы являемся, в развязывании войны. Он оскорбляет наших союзников бессмысленными заговорами о дне рождения Гитлера. Он выделяет нас из ЕС и НАТО, лидеров которых он называет поджигателями войны и теми, кто ненавидит миролюбивых словаков», – заявил лидер оппозиционной «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка.
«И кроме того, он называет людей, указывающих на это, Иудами и агентами. Кроме того, он отрицает исторический опыт всей Центральной и Восточной Европы по противостоянию с Россией. И, по его словам, все, что нужно, чтобы остановить войну, – это чтобы Украина начала переговоры», – добавил лидер ПС.
Однако принципиальный Блаха в ответ за словом в карман не полез.
«Я не оскорбляю наших союзников, но считаю, что они совершают огромные ошибки, если будут продолжать эскалацию конфликта с Россией. Если ситуация выйдет из-под контроля, это может привести к третьей мировой войне. В национальных интересах Словакии иметь мир, вести переговоры о мире – и прекратить боевые действия, которые стоят жизни сотням тысяч людей на Украине», – ответил Любош Блаха в комментарии телеканалу RTVS.
«Если кто-то захочет поддержать дальнейшее кровопролитие, а, судя по всему, ПС и её сателлиты намерена сделать что-то подобное, мы просто отвергнем это и скажем об этом очень четко, очень громко, в том числе и зарубежным СМИ», – добавил он.
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