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21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Криминал, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

В Словакии задержали украинского террориста с поддельным венгерским паспортом


Полиция Словакии сделала заявление о задержании в городе Кошице на запрос Киева украинца, подозреваемого в совершении ряда террористических актов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание Европейская правда со ссылкой на словацкие СМИ.

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«Он был задержан по запросу Киева по линии Интерпола», — сказал представитель прокуратуры Кошице Милан Филичко.

Полное имя задержанного журналисты не называют. Издание Noviny сообщает, что он жил в Кошице в течение двух лет и фигурирует в ориентировках как «Владимир Г». Отмечается, что этот мужчина, гражданин Украины, получил венгерский паспорт на подставное имя.

Подчеркивается, что речь идет об обвинениях в терроризме.

По данным полиции, задержанный подозревается в «совершении таких преступлений, как нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления». Кроме того, по данным словацкого телевидения, он занимался поставками оружия для террористических группировок.

У Окружного суда Кошице теперь есть 48 часов на решение о выдаче подозреваемого Украине.

«Сейчас мужчина находится под стражей в полиции, и если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет», — сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.

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