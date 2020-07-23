23.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Криминал, Политика
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В Словении хотят признать изнасилованием секс без «позитивного согласия»


Вняв призывам словенских феминисток (см. заглавное фото), министерство юстиции Словении подготовило изменения в существующее законодательство, изменяющее «стандарт согласия» в местном уголовном праве.

Об этом сообщает агентство STA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если поправки будут приняты, любой половой акт, совершенный без согласия одной из сторон, будет считаться уголовным преступлением. Причем, даже включая те случае, в ходе которых «жертва не оказала физическое сопротивление преступнику и не сказала «нет» из-за страха, шока или любых других обстоятельств». Поправки допускают переход от определения принуждения, основанного, собственно, на принуждении, к стандарту, основанному на согласии, включая «позитивное согласие». При этом «принуждение» и «применении силы» сами по себе станут отягчающими обстоятельствами.

Каким образом следствие и суды должные определять было ли «позитивное согласие» или нет (скорее всего, как и в большинстве западных стран для этого будет достаточно заявления реальной или мнимой потерпевшей о насилии – ред.), и должны ли после этого граждане Словении совершать половые акты под запись видеокамеры – пока не сообщается.

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