В Словении российских студентов подозревают в шпионаже под прикрытием и хотят выслать

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В Словении разгорелся местечковый шпионский скандал из-за российских студентов, которых местные силовики заподозрили в том, что те – шпионы под прикрытием.

Как сообщает The Wall Street Journal, властям этой балканской страны показался подозрительным приток слишком уж возрастных студентов из России – многим из которых от 40 до 50 лет. Бдительная словенская «гэбня» решила, что это может быть прикрытием для отправки российских агентов.

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Издание со ссылкой на словенских силовиков утверждает, что в марте этого года правительство страны депортировало по меньшей мере восемь российских студентов за распространение «прокремлевской пропаганды» и выдачу себя за словенцев в интернете.

Тогда же российский дипломат в Словении Сергей Лемешев ыл объявлен персоной нон грата. А 17 июня стало известно, что Словения может обменять двух предполагаемых сотрудников российской Службы внешней разведки. По данным The Wall Street Journal, их якобы могут обменять на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и шпиона под журналистским прикрытием Эвана Гершковича.

Издание утверждает, что предполагаемые российские агенты были задержаны в Словении еще в 2022 году. При себе у них были аргентинские паспорта, в которых были указаны имена Марии Розы Майер Муньос и Людвига Гиша. В действительности, как утверждает The Wall Street Journal, это якобы супруги Артем и Анна Дульцевы.

Спецслужбы Словении утверждают, что подозрительная пара переехала в страну в 2017 году якобы после вооруженного ограбления в Аргентине. В компьютерах Дульцевых обнаружили «оборудование для безопасной связи с операторами в Москве», которое ни европейские, ни американские специалисты не смогли взломать.

«В потайном отделении своего холодильника они хранили сотни тысяч евро наличными», — добавляет The Wall Street Journal.

На данный момент супруги-россияне содержатся под стражей, а двое их детей размещены в приемной семье. Издание отмечает, что в ближайшие недели суд должен вынести решения по делу о шпионаже.

При этом The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники пишет, что российское правительство якобы выразило заинтересованность в обмене Дульцевых.