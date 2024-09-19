«В случае чего» Россия подставит Китаю плечо» – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
19.09.2024 16:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, КНДР, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Китай, осознавая угрозы со стороны США в юго-восточной Азии, усилил свой флот, что вызывает негодование со стороны Штатов и их партнеров. Эти возможности Китая будут усилены российскими и северо-корейскими, если потребуется.

Об этом в эфире информагентства «БелТА» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай, осознавая угрозы со стороны США в юго-восточной Азии, усилил свой флот, что вызывает...

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«Китай сейчас по военно-морской части превосходит Тихоокеанский флот США, что жутко злит и Пентагон, и Белый дом. Дай Бог Пекину так и дальше накачивать мышцы. Ну а в случае чего Пекин может не сомневаться, что мы подставим плечо, как подставит его Северная Корея, как и Россия, в случае угроз для Белоруссии, всегда подставит плечо белорусским братьям», – уверен он.

«Меня радует то, что мы укрепляем наш военный союз, что мы делимся технологиями и оружием», – заявил Баранец.

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