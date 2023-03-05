В случае госпереворота в РФ НАТОвцы через полчаса будут в Москве – эксперт

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Государственный переворот в России будет иметь куда более чудовищные последствия даже в сравнении с киевским майданом.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил офицер в отставке Дмитрий Халезов, который во времена СССР был сотрудником службы специального контроля Министерства обороны, отслеживавшей проведение ядерных взрывов на планете.

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«Я думаю, что технически её [российскую власть] смести можно, потому что в Киеве же устроили майдан, снесли украинскую власть, и российскую можно смести. Просто, в отличие от Украины, в России последствия будут катастрофическими. Вслед за сносом российской власти прилетят натовцы на своих самолётах и вертолётах (я думаю, прямо через полчаса), и заберут ядерное оружие для начала. А потом просто начнётся гражданская война», – сказал Халезов.