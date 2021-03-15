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15.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Война, Дзен, Конфликт, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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В случае «карабахского» сценария в Приднестровье – «мальчиком для битья» станет Молдова

Новости Украины

Военные столкновения на границе Украины и Приднестровья маловероятны.

Об этом в интервью youtube-каналу «Перший Козацький» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Обострение на украино-молдавской границе точно не будет по воле Киева или Кишинева. Это можно сказать с уверенностью. Насколько далеко зайдут в этом вопросе ключевые игроки (РФ и Евросоюз), и будет ли это им выгодно, покажет время.

Это все из области конспирологии. Во-первых, миротворческий контингент в Приднестровье не настолько многочисленный. Он занят совсем другими задачами. Причем, совместно с молдавскими силами и при наличии украинских наблюдателей. Поэтому выдвигать теории о том, что из Приднестровья на нас ринутся полчища военных, я считаю, это признаком идиотизма», – сказал Белашко.

Что касается «карабахского сценария» в отношении Приднестровья, то у Молдовы для этого, по мнению политолога, нет сил.

«Военные силы Приднестровья и Молдовы примерно равны. При этом военный потенциал Приднестровья я оцениваю выше по количеству и по качеству оснащения», – резюмировал Белашко.


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