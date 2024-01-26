В случае конфликта с соседями Белоруссия применит ТЯО в первый же день

В новой Военной доктрине Белоруссии вводится понятие непосредственной военной угрозы, которое регулирует применение страной тактического ядерного оружия (ТЯО).

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил начальник учебно-методического отдела факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это то, о чем говорил Путин: если драка неизбежна, бей первым. Здесь важный аспект – порядок сдерживания с использованием тактического ядерного оружия. Впервые мы это прописываем. Нужно говорить о том, что мы не обладаем большой стратегической глубиной, но видим, какие группировки могут вокруг нас создаваться. И если мы не применим в случае интервенции против нас ТЯО в первый день, во второй день нам его не дадут применить», – сказал Богодель.

Он отметил, что в доктрине в качестве недружественных стран указаны не только страны НАТО, но и Украина.

«Вокруг нас очень большое количество государств, которые давно уже приняли много концептуальных документов и стратегий, определяющих отношение к нам и нашему ближайшему союзнику России. Когда мы рассматривали все эти натовские концепции и стратегии, оказалось, что многие в нас видят реального врага. Мы должны были ответить? Безусловно! Мы должны были показать, каким образом в этих условиях мы будем обеспечивать нашу военную безопасность», – сказал Богодель.