В случае неудачи контрнаступления повесить Зеленского на Майдане – Соскин

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 23:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Если украинское контрнаступление не прорвёт линию обороны русских в течение недели, то в стране рискует произойти социальный взрыв с самыми плачевными последствиями для властей.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинское контрнаступление не прорвёт линию обороны русских в течение недели, то в стране...

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«Зеленский, ты готов вместе со «слугами народа» взять на себя ответственность, что вы пробьётесь? Давай так, очень простая ситуация. Пишете список, и если вы не пробиваетесь в течение пяти дней, недели, вы должны быть повешены на площади Независимости. Добровольно.

Сами приходите, вам надевают петли – тебе, твоей жене, Ермаку, Резникову, Шмигалю, Подоляку, Залужному, Сырскому, Наеву, всем военкомам в каждом городе ставим виселицы, и если пять дней потери, неуспех украинского войска, вы сами приходите, мыло вам принесут, табуретки поставят, одевают петлю, и кто-то из-под вас выбивает табуреточки. Может даже ваши родственники, чтобы вам приятнее было», – свирепствовал Соскин.

Успокоившись, он добавил, что провал первых дней контрнаступления будет нести самые страшные социальные последствия.

«Я считаю, что линия, после которой что-то произойдёт, это точка наступления. Если в течение максимум пяти дней, ну, недели украинские войска не прорвутся, и там начнутся огромные потери, и они там забуксуют, то в стране внутри произойдёт взрыв протеста. С очень страшными последствиями для страны, для власти, для всех, и для окружающих стран тоже. Это такой вулкан взорвётся, что мало никому не покажется», – предупредил политолог.

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