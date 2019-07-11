В случае отмены парада майданщики превратят Киев в сплошной «пиксель» ВСУ

11.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Если в Киеве на День Незалежности на будет «нормального парада, как в воюющей стране», город ожидает самая массовая в истории Украины акция протеста людей в форме.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил боевик майдана, руководивший в 2014 году захватами зданий украинских министерств, координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как думаете, почему президент Зеленский отказывается от парада?» – спросил ведущий.

«Скорее всего, это комбинация стратегических намерений начать десакрализировать Вооружённые силы как действительно наибольший на сегодняшний день общественный авторитет, как наиболее важный символ украинской государственности. Это очень тревожный сигнал, когда этим занимается верховный главнокомандующий.

Последний раз, когда мы наблюдали подобные процессы, это был 2010 год, когда Янукович, став президентом, сделал аналогичный шаг и отменил парад к очередному Дню Незалежности. И потом, как мы знаем, парады не проводились, кроме совместных с Россией – в честь соответствующих советских дат», – возмущается Данилюк.

«Это тревожный сигнал, но что я могу сказать уверенно и убеждённо, что как для ветеранов украино-российской войны, так и действующих военнослужащих ВС, парад никогда не воспринимался иначе, чем их возможность получить абсолютно заслуженную благодарность и уважение со стороны украинцев.

Если не будет нормального парада, такого, какой должен быть в воюющей стране, однозначно Зеленский получит крупнейшее за всю историю Украины собрание людей в «пикселе» на процесс, который одновременно будет и чествованием ВС, и акцией протеста против него», – пригрозил майданщик.

При этом он отметил, что, если в свите Зеленского это понимают, то дела обстоят ещё хуже, чем кажется.

«Осознают ли это технологи Зеленского, не знаю, если – нет, то это ещё более опасно, потому что они осознанно идут на обострение с наиболее активной, наиболее патриотической и боеспособной частью нашего общества. А это означает, что их задание не искать компромисс с другими социальными группами, а наоборот – максимально колоть Украину, в том числе, возможно, и с целью её раздела по тем российским планам расчленения, которые неоднократно применялись, начиная с 2004 года, и, собственно, в 2014 году привели к потере Украиной части Донбасса и Крыма», – переживает боевик.