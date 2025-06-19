В случае поражения Ирана «Чечня покажется детской шалостью» – Сивков

Владимир Гладков.  
19.06.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Миграция, Общество, Политика, Россия, США


Если Иран проиграет войну против Израиля, Россия столкнётся с огромным количеством беженцев и террористов.

Об этом на канале «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Иран проиграет войну против Израиля, Россия столкнётся с огромным количеством беженцев и террористов....

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«Что будет, если Иран проиграет эту войну? Там либо будет установлен проамериканский режим, либо он с сохранением действующего режима утратит какой-то свой военный потенциал, будет вынужден выполнять волю опять-таки тех же Соединённых Штатов Америки.

Чтобы понять, что будет, посмотрите на карты. В первую очередь, это будет вал беженцев, которые пойдут в Среднюю Азию, в Азербайджан. В Закавказье, наше бывшее», – сказал Сивков.

«Второе, что будет – используя уже вот эту победу, если им удастся победить, будет активирована в антироссийском отношении Средняя Азия. И мы получим через прозрачные границы, практически несуществующие границы между Россией и вот этими среднеазиатскими республиками, мы получим вал исламских и иных террористов, которые повалят в нашу страну.

Тогда события в Чечне покажутся детской шалостью. Это будет серьезный удар по России. Поэтому, когда мы говорим про Иран, мы должны хорошо понимать, что Иран – это форпост России, который обеспечивает нам стабильность на южном геополитическом фланге», – подытожил он.

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