В случае провала Украины с западных элит полетят шапки – эксперт

Если Украина провалит планы по наступлению, шапки полетят не только с ее военных и политических руководителей, но и со многих элит на Западе.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Константин Бондаренко.

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По его мнению, западные элиты слишком много поставили на Украину в противостоянии с Россией, чтобы удержаться в случае провала Киева.

«Соединенные Штаты понимают, что дается один-единственный шанс. Это то, что говорил в свое время президент Чехии Павел. Он совсем недавно говорил о том, что у Украины есть один-единственный шанс показать, что она может получить некую победу, реванш за все то, что мы наблюдали в 2022-м году. И в данной ситуации, если это контрнаступление не будет удачным, то пострадают очень многие и не только в Украине, а и, в первую очередь, среди наших партнеров», – сказал эксперт.

«Что касается у нас, речь идет не только о больших жертвах, потому что контрнаступление – это очень большие жертвы, это первый момент. Второй момент – это то, что если контрнаступление будет провальным, то полетят очень многие головы и в военном, и в политическом руководстве. И следующий момент – те ставки, которые делаются со стороны западных политиков», – заявил Бондаренко.