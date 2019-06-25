В случае тотального дефицита газа, Галичина и Киев согреются за счёт Юго-Востока

25.06.2019, Киев, Игорь Петров

Если контракт на транзит российского газа через Украину не будет заключен, то Украина не сможет обеспечить всю свою территорию реверсным газом, и восточная часть страны в конце зимы вообще останется без голубого топлива.

Об этом на канале «CapitalTV» заявил эксперт газового рынка Дмитрий Марунич, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Не исключено, что транзитного контракта не будет вообще. У «Нефтегаза» план закачать 20 миллиардов и продержаться несколько недель (все равно дольше продержаться не получится).

То есть (когда газ в ПГХ закончится), еще будет холодно – то со всеми вытекающими последствиями.

Что будет делать «Газпром» сказать сложно. Все равно все рассчитывают, что контракт будет в каком-то виде, договоренность будет достигнута в какое-то разумное время, не через три месяца. Три месяца, конечно, продержаться будет невозможно. Для того, чтобы продержаться несколько недель, нужно накачать эти самые 20 миллиардов кубов.

Еще нюанс – в 2009 году, например, «Газпром» прекратил поставки в Украину, потому что не было контракта, но транзит осуществлялся. Теперь ситуация складывается таким образом, что Украина ничего не покупает и транзита нет.

То есть условно на входе должен стоять «ноль». Это проблемно для «Газпрома» потому что нужно куда-то этот газ перенаправить. Часть перенаправят, я думаю. Они тоже продумывают эти варианты.

Но это проблема и для Украины, потому что на востоке образуется реальный «ноль». Понимаете? Совершенно реальный «ноль». И вариант, как этот газ прокачать реверсом, тем более вопрос, кто и когда закроет задвижки… То есть тут все очень тонко и очень рискованно», – заключил Марунич.