В случае угрозы столкновения НАТО и РФ от Украины не останется даже мокрого места

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Размещая свои базы на территории Украины, США и НАТО безжалостно подставляют свой сателлит под главный удар, в случае даже одной угрозы полномасштабного конфликта с РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв live» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, средства поражения завтра будут в руках США через 5, 8, 10 лет, которые до достижения цели будут 5 минут. Что фактически не оставляет времени для встречного удара. И тогда, чтобы избежать риска, вся игра переходит не на встречный удар и даже не на упреждающий, а на превентивный», – объяснил Кедми.

Он подчеркнул, что весь смысл превентивного удара – осуществить его до того, как рассчитывает противник, и в самом опасном положении та страна, которая может оказаться мишенью.

«Удары получат те базы, которые представляют опасность. Поэтому те американские базы и те, кто готовы расположить на своей территории те или иные средства или разведки, предупреждения, или атакующие, они подвергают себя смертельной опасности на случай войны.

А попытки играть на напряженность, когда велика вероятность на предупреждающий или превентивный удар, они намного более опасны. Потому что никто не гарантирует, а как воспримут на той стороне, что происходит. Они что посчитают, что это просто бряцание оружием, а если нет?» – добавил эксперт.

По его словам, размещать у себя натовские базы и тем более делать попытки угрожать России военными действиями – настоящее безумие со стороны Украины.

«Украина постоянно говорит, что сейчас они нападут на Крым, сейчас они Кубань заберут, разрушат Кремль. Если сравнивать военные потенциалы двух стран?» – спросил телеведущий Владимир Соловьев.

«Нечего сравнивать вообще. Во-первых, ты сделал ошибку – «сравнивать двух стран». С одной стороны государство, а с другой стороны Гуляй-Поле, там нечего сравнивать. Можно надеть хорошо скроенную под американскую или натовскую форму, от этого боеспособность армии не увеличится», – ответил Кедми.