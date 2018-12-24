В случае украино-британской провокации на море англичан не жалеть – российский политолог

24.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Британские моряки должны отдавать себе отчёт, на что идут, принимая участие в повторной украинской провокации в Керченском проливе, тем более учитывая визит на Украину такого крупного провокатора как министра обороны Великобритании.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Никоем образом никого не отпускать, нормально, строго соблюдать закон. Что касается британских моряков – предупредить, сколько лет их ожидает за нарушение границы. Одно дело что знают сами, в интернете прочитали, другое дело – должно быть официальное сообщение о том, что если они планируют нарушить российский закон, их ждёт суд и столько-то лет тюрьмы. Если пойдут, действовать жёстко. Ещё пойдут – ещё арестовывать», – заявил политолог.

«Что касается Британии, вот этот молодой человек (прибывший в Одессу министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон – ред.) по большому счёту военный преступник. Именно под его руководством «Белые каски» организовывают провокации в сотрудничестве с террористами в Сирии, именно он сейчас собирается помогать этому репрессивному украинскому режиму», – добавил Сергей Марков.