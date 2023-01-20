В случае войны НАТО не раздумывая бросит Прибалтику – политтехнолог

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Поскольку страны НАТО не в состоянии снабжать Прибалтику, в случае войны с Россией – Эстония, Литва и Латвия сразу же будут «слиты» своими же союзниками.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На текущий момент территория «тигров» Прибалтики является территорией НАТО. Поэтому демонстрировать активность в небе над этими территориями НАТО обязано, по графику. Является ли это агрессивными действиями в отношении России? Нет, не является. Летали раньше, летают и сейчас. Летают больше – да Бога ради. К нашему воздушному пространству не приближаются. Вроде не слышал, чтобы на боевых машинах появлялось новое вооружение. Вот, когда наши МиГи взлетают в Белоруссии, с «Кинжалами», по всей Украине воздушная тревога. А они просто взлетают, у них тренировка. Но это обоснованно, потому что там идут боевые действия, да и МиГ с «Кинжалом» – это не европейский истребитель, который кружит над небом Прибалтики», – сказал Казаков.

По его мнению, в случае конфликта Россия сразу пробьёт коридор в Калининград, и Прибалтика оказывается в окружении.

«Если бы НАТО собиралось бороться за Прибалтику, то северный фланг большой линии обороны, который сейчас заканчивается на берегу Балтики в Польше, заканчивался бы на берегу Финского залива в Эстонии. А этого нет. Наземных войск, которые способны хоть как-то противостоять нам, на этих территориях тоже чего-то не наблюдается. И не будет, потому что элементарный вопрос снабжения. Они как будут свою группировку снабжать, с моря, под нашими ракетами? Ведь если конфликт с НАТО, то это всё законные цели. Коридор между Калининградской областью и Россией мы пробьём сразу. И так, чтобы с флангов он был неприступен. Это даже не первое, а нулевое действие, потому что мы не можем оставить Калининград в окружении. И как они будут снабжать Прибалтику, с воздуха? Это они высунули голову, но им слишком легко отрезать шею. Поэтому они бросят эти территории», – резюмировал он.