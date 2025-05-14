В случае встречи в Стамбуле Путин и Трамп могут перевернуть ход игры – украинский эксперт
Если предположить, что на переговорах в Стамбуле завтра могут встретиться президенты США и России, то это событие станет переворотным в отношениях Запада и РФ.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Трамп действительно подъедет в Стамбул, то дело не только в том, что Путину, возможно, придется тоже принимать этот высокий уровень, но это будет та самая долгожданная первая встреча Трампа и Путина. Тогда вопрос, кто кому чем помог. Все, что связано с этим нашим внутренним кино, с вызовом Путина, с попыткой продемонстрировать его нерешительность и вообще создать этот дипломатический казус, оно может развалиться в случае, если в это же время Путин и Трамп согласовывают вариант встречи в Стамбуле, и это событие наберет вес крупного, большого международного значения.
Независимо от того, будет ли у них встреча на троих, насколько это повлияет на ход собственно украино-российских переговоров, эта встреча приобретает самодостаточное значение. Все, что оказалось невозможным, откладывалось, теперь под поводом Стамбула может произойти.
Поэтому резко поднялся уровень интриги, а предложение Зеленского выглядит теперь всего лишь как стартовый пистолет. Если вначале это выглядело сильным шагом, то теперь это стартовый пистолет совсем других поворотов событий. Тем более, что контакт Трампа и Путина может запустить или даже повысить качество и уровень начавшегося американо-российского диалога, который далеко не ограничивается войной», – заявил Ермолаев.
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