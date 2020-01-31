В «Слуге народа» бардак и грызня

31.01.2020, Киев, Игорь Петров

Никакого реального большинства в Верховной Раде у пропрезидентской партии «Слуга народа» нет, поскольку внутри партии идет война всех против всех.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил соучредитель портала «КиевВласть» Антон Подлуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация абсолютно военная – все воюют со всем. В «Слуге народа» все воюют со всеми. Там только две фракции ведут себе тихо, скромно, прилично – это «Голос» и «Батькивщина». В ОПЗЖ какие-то вылезают постоянно внутренние хайпы, в «Слуге народа» уже и даже и не смешно – эти все их переписки. Объясните им пожалуйста – понаклеивали на свои телефоны светоотражающие пленки чтобы ребята из ложи прессы это не фотографировали. Но нельзя быть вот такими глупыми.

Не факт, что вообще есть большинство, оно ситуативно, оно удерживается. Где-то Богдан интригует. Ходят слухи, что Богдан налил президенту в уши, что во всем виноват Разумков, и Зеленский поссорился с Разумковым. Кстати, на последних публичных мероприятиях с участием президента его действительно не было. Почему-то он уехал в срочную, важную поездку. Что за срочная важная поездка когда тут мероприятие с участием первого лица государства?

Вот в этом всем беспорядке нарастающем роль жуликов всегда возрастает, потому что в беспорядке важно не кто умный, порядочный, системный, а важно кто хитрый и предприимчивый, кто быстрее и вытащит у соседа кошелек, передернет на себя инициативу, отобьет его жену и любовницу, стырит ключи от автомобилей и так далее», – сказал Подлуцкий.