В «Слуге народа» уверены, что порохобот во главе их фракции в Раде – «на своем месте»
Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не уходит с этой с должности, более того – находится на ней вполне оправдано, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.
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“Давид Арахамия справляется, и он не покидает свой пост, по крайней мере, нам об этом неизвестно. И если бы он это хотел делать добровольно – это одно дело. А если бы он это хотел делать недобровольно, или кто-то его заставлял, то мы будем защищать нашего председателя фракции. Давид Арахамия на своем месте. Нет оснований об этом (освобождение Арахамия с должности – ред.) говорить”, – подчеркнула Верещук.
Ранее сам Давид Арахамия опроверг информацию об уходе с поста, о чем сообщали украинские СМИ и ряд его однопартийцев.
Отметим, что еще весной Арахамия – абхаз по национальности и предприниматель, связанный со скандалом о военных закупках Минобороны, был активным порохоботом и благодарил Петра Порошенко в соцсетях за то, что тот сделал для страны.
В роли главы фракции “Слуга народа” в Раде Арахамия отличился повышенной конфликтностью с рядом ориентированных на Игоря Коломойского однопартийцев.
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