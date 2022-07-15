«В смерти виноват Борис Джонсон»: Пленный британский наёмник скончался в ДНР

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Наёмник из Великобритании, воевавший на стороне украинских националистов, Пол Ури скончался 10 июля в донецком плену.

Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она напомнила, что гражданин Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури являлся профессиональным военным, который принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для ВСУ. В апреле 2022 был взят в плен при попытке прорыва через подконтрольный ДНР блокпост.

Морозова добавила, что все возможные международные организации, а также официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Пола Ури, однако никакой реакции от Лондона не последовало.

«При этом уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК. С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – сообщила Дарья Морозова.

На украинской стороне ожидаемо раскручивается версия, будто бы английский подданный скончался в результате пыток.

Комментируя ситуацию, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова исключила возможность того, что Пола Ури «убили, довели, не лечили».

«Я недавно, как член СПЧ, посещала место содержания пленных, имела долгие беседы с представителями «Азова». Их кормят три раза в день, выводят на прогулки, а спортсмены даже имеют возможность продолжать заниматься спортом во время прогулок. «Вам разрешают?» – удивилась я. «Да, без проблем». Единственная проблема – по утрам бывает очередь в туалет. Добавлю, что такое отношение к пленным я считаю единственно правильным. Не потому, что те ни в чем не виноваты. А потому, что гуманное отношение к пленным – это самоценность. А что касается конкретного наемника – ну, если болен, надо сидеть дома, лечиться», – написала Ахмедова в своём тг-канале.

Поддерживающая Донбасс русинская общественница из Закарпатья Татьяна Поп выразила мнение, что инцидент чувствительно ударит на британской внутренней политике.

«Кресло Джонсона еще не выдернули из-под Бориса, а к нему уже прилагается не самое приятное наследство. Как ни крути, а получается, что невнимание Даунинг-стрит ведет к смерти британских подданных, и приемнику Джонсона с этим придется что-то делать», – считает она.

Публицист Егор Холмогоров также отметил, что в произошедшем британское руководство может винить только самих себя.

«Каждый британский наемник, приехавший убивать русских, должен умереть. Военнопленным, кстати, не являлся. В его смерти виновны Борис Джонсон, Бен Уоллес и Лиз Трасс», – написал Холмогоров.