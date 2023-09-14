В СМИ Молдовы, обслуживающих власть, воцарился страх

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Депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова ясно указывает на страх нынешних молдавских властей перед оппозиционными СМИ накануне электоральных циклов.

Об этом в социальной сети написал молдавский журналист, руководитель проекта «Междуречье» Сергей Ткач

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По его словам, у нынешней власти достижений нет, зато есть желание заткнуть рот несогласным.

«Любопытно, что страх воцарился и в СМИ, обслуживающих власть. Например, (как рассказывают коллеги) в Общественной телерадиокомпании Молдовы. Люди боятся высказывать свое мнение, чтобы не угодить в черные списки и не быть уволенными за критику «линии партии». Чтобы угодить начальству, записываются на курсы изучения английского языка», – отметил публицист.

Сравнивая с тем, что происходит сегодня на общественном молдавском Телерадио, Сергей Ткач называет вещание советского времени, особенно в период перестройки, образцом демократии:

«Я, тогда сотрудник государственной компании, мог в эфире своей телепрограммы раскритиковать даже руководителя Гостелерадио Молдовы. А теперь? И все это происходит под циничные разговоры руководства страны о свободе СМИ. На самом деле нынешней молдавской власти нужны журналисты-лакеи», – заключает один из ветеранов молдавской журналистики.