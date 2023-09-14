В СМИ Молдовы, обслуживающих власть, воцарился страх

Алексей Логофет.  
14.09.2023 12:37
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 716
 
Дзен, Молдова, Политика, СМИ


Депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова ясно указывает на страх нынешних молдавских властей перед оппозиционными СМИ накануне электоральных циклов.

Об этом в социальной сети написал молдавский журналист, руководитель проекта «Междуречье» Сергей Ткач

Депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова ясно указывает на страх нынешних молдавских властей перед...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По его словам, у нынешней власти достижений нет, зато есть желание заткнуть рот несогласным.

«Любопытно, что страх воцарился и в СМИ, обслуживающих власть. Например, (как рассказывают коллеги) в Общественной телерадиокомпании Молдовы. Люди боятся высказывать свое мнение, чтобы не угодить в черные списки и не быть уволенными за критику «линии партии». Чтобы угодить начальству, записываются на курсы изучения английского языка», – отметил публицист.

Сравнивая с тем, что происходит сегодня на общественном молдавском Телерадио, Сергей Ткач называет вещание советского времени, особенно в период перестройки, образцом демократии:

«Я, тогда сотрудник государственной компании, мог в эфире своей телепрограммы раскритиковать даже руководителя Гостелерадио Молдовы. А теперь? И все это происходит под циничные разговоры руководства страны о свободе СМИ. На самом деле нынешней молдавской власти нужны журналисты-лакеи», – заключает один из ветеранов молдавской журналистики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть