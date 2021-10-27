В СМИ затеяли информационную войну против интеграции России и Белоруссии

27.10.2021 21:32 (Мск), Москва, Елена Острякова

Скандал, разразившийся после вступления одного из ведущих белорусского государственного телевидения, в котором усмотрели прямое оскорбление президента РФ Владимира Путина, хотя его имя не назвалось, нельзя рассматривать вне общего информационного контекста России и Белоруссии.

Либеральные эксперты поспешили приписать демарш злой воле президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бежавший на Украину политолог Игорь Тышкевич считает, что «батька» обеспокоен ростом популярности Путина среди своих сторонников, а его российский коллега Андрей Суздальцев считает, что таким образом белорусский лидер хочет сорвать намеченное на 4 ноября подписание интеграционных программ.

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«Конечно, перед нами даже не эмоциональная реакция на российско-белорусский скандал, а попытка спровоцировать между РФ и РБ полноценный кризис, способный сорвать Высший ГосСовет. Заказчик понятен – Лукашенко, он просто требует денег и всё. Причем немедленно. Так что перед нами только начало кризиса», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

Однако все белорусские эксперты, оправдывавшие излишнее красноречие тележурналиста, упоминали посвященную Белоруссии программу «Место встречи» на НТВ и якобы утечку закрытого опроса ВЦИОМ, посвященного главному союзнику России. И если претензии к ток-шоу Андрея Норкина можно объяснить только идеологической стерильностью белорусского телеэфира, где зачищается любое мнение, противоречащее позиции Лукашенко, то таинственное социсследование действительно вызывает массу вопросов.

Согласно «опросу ВЦИОМ» Лукашенко поддерживают меньше белорусов чем любого из беглых лидеров оппозиции, а также сидящих в тюрьме Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Правда, и Владимир Путин по этому исследованию менее популярен, чем Ангела Меркель, и к Украине жители Синеокой относятся чуть лучше, чем к России, а уж объединиться с ней в единое государство совсем не хотят.

Услужливые телеграмм-каналы и оппозиционные эксперты тут же стали увещевать, что опрос самый что ни есть настоящий, к тому же он никуда не утек, а был намеренно слит.

«С первого взгляда “социсследование” выглядит как подделка. Возникает сразу несколько вопросов. Почему оно представлено в виде красочной презентации, когда при этом позиционируется как закрытый документ с грифом ДСП? Почему это якобы исследование оказалось в руках проекта “Досье”, который принадлежит господину Ходорковскому. Показательно, что в России в эти вбросы вписались сислибы (либеральная башня), противостоящие интеграции, а в Беларуси – ресурсы, аффилированные с коллективным Западом», – пишет близкий к белорусскому президенту политолог Петр Петровский.

Его коллега Алексей Дзермант указывает на то, что и выступление белорусского телеведущего разгоняли те же ресурсы. Именно они, по мнению эксперта, хотят сорвать подписание интеграционных документов.

Вскоре последовало подтверждение этой версии. Сразу два ведущих либеральных СМИ России вдруг позвали на интервью самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую. Но если телеканал-иноагент «Дождь» в явной опале, то радиостанция «Эхо Москвы», по мнению оппозиционного белорусского публициста Петра Кузнецова, является выразителем мнения «либеральной башни Кремля».

«В контексте одного отдельного случая – «ответа» белорусской пропаганды на критику их руководителя на НТВ, в виде издевок над Путиным – не в политическом, а в личностном плане. Так вот, судя по всему, в Кремле на личности решили не переходить, а действовать исключительно в политическом русле. Потому что происходящее очень трудно понимать иначе, как практически прямой политический сигнал», – пишет Кузнецов.

Он обращает внимание на то, что бравший у Тихановской интервью главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов на дал Светлане забуксовать на политических вопросах (сделать это, как мы знаем, очень просто), а так же не задал сакраментальный вопрос «Чей Крым?», который бы поставил политика-домохозяйку в неловкое положение.

Эти информационные интриги не могут не огорчать истинных сторонников интеграции России и Белоруссии.

«Поскольку я придерживаюсь взгляда на интеграцию с Беларусью, который мои друзья-сябры именуют «романтическим» (то есть, я за глубокую и подлинную интеграцию, а не бесконечное выгадывание и проволочки), последние события меня не радуют. Упоминания про ботокс и бункер, а потом ссылка на Байдена, которой надо верить, хотя ухмылка на лице комментатора не стираема и поощряема, а потом ответка – интервью с Тихановской – выдают обрыдшую мне лично мелкотравчатую «борьбу», которая идёт помимо, имхо, стратегических целей и будущего Союзного государства. И ставит его под угрозу. В Минске все гадают, подпишут ли лидеры теперь союзные программы. А если не подпишут – что ж, значит, победили «враги интеграции». А Союзное государство… да есть ли у него потенциал вообще? Ну, и чем мы тогда отличаемся от прочих, в особенности соседей, чьи балаганные власти игнорируют подлинные интересы своих народов и цивилизационных единиц?», – пишет белорусский журналист Владимир Мамонтов.