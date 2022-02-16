В Смольном придумали новую коррупционную схему

16.02.2022  13:08 (Мск), Санкт-Петрбург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Коррупция, Местная власть, Политика, Россия, Санкт-Петербург


Теперь администрация Петербурга получит возможность утверждать максимальные размеры и порядок начисления стимулирующих выплат главе территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру терфонда.

Проект соответствующего постановления Правительства города подготовлен и подписан губернатором Александром Бегловым.

Теперь администрация Петербурга получит возможность утверждать максимальные размеры и порядок начисления стимулирующих выплат главе...

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Как утверждает издание «ЗАКС РУ», законопроект уже раскритиковало несколько депутатов. Основная претензия – коррупционная составляющая. Депутат Михаил Амосов заявил, что пределы премий должны регулироваться законом и местные власти не должны на них влиять.

Борис Вишневский из партии «Яблоко» высказался еще более скептически.

– Лет 8-9 назад я решил пошутить на 1 апреля. Подготовил законопроект, по которому все полномочия в Санкт-Петербурге осуществляет губернатор. Я не внес этот документ только по одной причине — боялся, что его примут», – сообщил изданию «ЗАКС РУ» Вишневский..

Так же издание утверждает, что депутат будет голосовать против этого проекта.

Ранее СМИ сообщали, что решение передать вывоз мусора под контроль города привело к образованию единого регионального оператора НЭО, который не справляется с работой. Петербуржцы жалуются на невывоз отходов, который уже привел к размножению крыс. Тем не менее, для окружения Беглова мусорная реформа – источник заработка. Как сообщают журналисты, неофициальным помощникам губернатора братьям Захватовым удастся обогатиться за счет повышения тарифов и уничтожения конкуренции.

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