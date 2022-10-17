В Смольном продолжают «дистанцироваться» от проблем беженцев

С конца февраля текущего года по сентябрь в Санкт-Петербурге за единовременной выплатой в государственные органы обратились порядка семи тысяч беженцев, прибывших с Украины, а также освобожденных территорий. Об этом ранее сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

При этом многие из них направились в расположенные в Ленинградской области пункты временного размещения, где им предоставляют медицинскую помощь в случае необходимости, питание и ночлег. С какими проблемами сталкиваются люди, прибывающие в Северную столицу из зоны боевых действий, рассказал журналистам РБК управляющий делами Объединения православных общин апостольской традиции Григорий Михнов-Вайтенко, выступающий координатором в организации медицинской и юридической помощи вынужденным переселенцам.

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По словам представителя централизованной религиозной организации, еще в середине марта было понятно, что поток беженцев, прежде всего с Донбасса, будет и дальше возрастать. Он подчеркнул, что администрация Ленинградской области сделала все возможное, чтобы обеспечить для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, крышей над головой, питанием и всем необходимым. Почему такие пункты временного размещения не были организованы на территории Петербурга — не понятно. Судя по всему, губернатор Александр Беглов и его команда решили переложить ответственность за это на руководство Ленобласти.

Также Михнов-Вайтенко отметил, что спустя более чем полгода по-прежнему существует ряд проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы, приезжающие в город на Неве. Прежде всего, это отсутствие информационной поддержки. В связи с этим у беженцев, не разбирающихся в тонкостях российского законодательства, нередко возникают трудности при оформлении тех или иных документов. Управляющий делами Объединения православных общин апостольской традиции констатировал, что в итоге это выливается в проблемы при обращении беженцев в городские поликлиники. В частности, для записи на прием обязательно необходим полис ОМС, а ведь некоторые люди имеют острые хронические заболевания и нуждаются в оказании экстренной помощи. Получается замкнутый круг, так как в условиях недостаточной информации получить российские документы быстро не получается.

Без участия социально-ориентированных структур, по словам Григория, подобные острые актуальные вопросы решить фактически невозможно. Михнов-Вайтенко добавил, что он вместе с церковными коллегами приняли решение создать на базе петербургской общины центр помощи вынужденным переселенцам. Примечательно, что с конца февраля команда Александра Беглова так и не устранила недочеты, которые создают теперь немало проблем беженцам. Сложившаяся ситуация наглядно показывает отношение представителей Смольного к людям, вынужденно покинувшим свои дома и нуждающимся в поддержке.

Ранее СМИ обращали внимание на тот факт, что волонтерские организации Санкт-Петербурга, собирающие гуманитарную помощь для жителей Донбасса, работали без поддержки со стороны городского правительства.