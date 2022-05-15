В Смольном раскручивают миф о развитии IT-кластера в Петербурге в условиях санкций

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В Смольном заявляют об ускорении развития отрасли в Петербурге благодаря санкциям. Такую риторику нельзя считать состоятельной по целому ряду причин, указывающих на стремительно развивающийся кризис в IT-сфере.

14 мая в Смольном анонсировали прямой эфир, во время которого вице-губернатор Станислав Казарин расскажет, как в условиях санкций развивается отрасль информационных технологий. В ходе встречи, которая пройдет в понедельник, 16 мая, он намерен ответить на вопросы пользователей, рассказать о господдержке IT-сферы, а также импортозамещении.

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В действительности ответы Казарина на вопросы, связанные с развитием IT-отрасли в Петербурге, вряд ли будут представлять интерес для вовлеченной аудитории. Это связано в том числе и с тем, что сегодня Северная столица испытывает серьезный кризис во всем информационно-технологическом кластере.

В последнее время СМИ обращали внимание, что к концу марта текущего года Петербург покинули порядка 70 тысяч «айтишников». На данную тенденцию повлияли падение спроса на рынке труда и отток иностранных компаний.

Понятно, что в данной ситуации, чтобы компенсировать «утечку» специалистов, покидающих Петербург вместе с компаниями, Смольному стоило бы задействовать комплекс вспомогательных мер. Однако на сегодняшний день можно констатировать, что ни о какой качественной помощи IT-кластеру речи не идет. По версии журналистов, наиболее показательной с точки зрения поддержки «айтишников» можно назвать Москву, где проводятся различные тематические мероприятия, а труд специалистов узкой направленности щедро поощряется.

Стоит учитывать и то, что петербургские вузы, согласно результатам недавнего исследования рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика», проигрывают московским по уровню подготовки молодых IT-специалистов.

Существуют и иные факторы, подтверждающие негативные тенденции в вопросах развития IT-отрасли в Петербурге. К примеру, на сайте Смольного можно найти информацию о бесплатных курсах по повышению квалификации в IT-сфере, что действительно могло бы повысить интерес к отрасли со стороны перспективных и талантливых молодых людей. Однако какой-либо медийной поддержки у этих курсов практически нет: люди просто не знают, что при участии правительства существуют лекции, призванные усилить навыки «айтишников».