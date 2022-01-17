В Смольном решили отвлечь петербуржцев от коммунальных проблем – городу якобы готовят локдаун из-за Омикрона

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Губернатор Санкт-Петербурга 17 января заявил о возможных ограничительных мерах из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» и осложнения эпидситуации. Петербуржцы подозревают, что таким образом представители власти хотят отвлечь жителей города от коммунальных проблем, чтобы снизить уровень критики.

Губернатор предупредил жителей Санкт-Петербурга о «вертикальном подъеме заболеваемости», предрекая ухудшение эпидситуации. Примечательно, что ранее политолог Павел Смоляк подловил чиновников в публикации ложной статистики, так как профильные ведомства не договорились между собой и в течение трех дней огласили противоречивые данные. Это говорит об отсутствии реального мониторинга и точного числа заболевших. В итоге власти «рисуют» цифру так, как им выгодно.

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В Смольном заявляют о рекордном росте числа заболевших. В традиционном радиообращении Александр Беглов сообщил, что в Смольном уже готовят массовые ограничения для петербуржцев.

«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», – рассказал Беглов.

Более того, градоначальник добавил, что разногласия по этому вопросу «считает неприемлемыми». Учитывая настойчивость и оперативность чиновников Смольного, чего не скажешь в решении коммунальных проблем, вероятнее всего внимание петербуржцев хотят перенаправить неспроста. Все больше жителей города, в том числе аналитиков и политологов, говорят о скорой отставке Александра Беглова. После выхода клипа Сергея Шнурова «Пока так» о мусорном и снежном коллапсе в Санкт-Петербурге критика в адрес Смольного достигла пика, о проблеме в красках узнали на федеральном уровне.

Власти города понимают, что не могут убедить горожан оправданиями и заявлениями о якобы улучшении коммунальных вопросов. И теперь чиновники Смольного во главе с губернатором во всех СМИ пугают петербуржцев очередной волной заболеваемости и ограничениями. Но учитывая отношение жителей города к локдауну, в частности бизнесменов, уровень критики только возрастёт – очередное ошибочное решение в момент агонии.