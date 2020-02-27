27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Германия, Политика, Украина
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В СНБО Украины пугают Белоруссию и Германию «российской оккупацией»


Россия якобы готовит Белоруссии сценарий Донбасса для дальнейшего похода на Европу с целью решения языкового вопроса.

Об этом в интервью «Радио НВ» рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, для чего русские начали весь этот процесс, начиная с Приднестровья, потом Грузия, сейчас Украина, следующая у них цель – Белоруссия, я это целиком осознаю. Потому мы не успокаиваемся, что мы находимся в тёплой ванне, и всё это как-то само решится», – заявил Данилов.

«Что именно угрожает Белоруссии?» – поинтересовался журналист.

«Такая же оккупация, то же самое, что случилось с частью Донецкой и Луганской областей. Причём это угроза довольно мощная со стороны РФ. Если они сейчас не смогут решить условно говоря дипломатическим путём, как они сейчас постоянно подталкивают Белоруссию к этому, я не исключаю, что там точно так же может быть вторжение. Потому что задание РФ – это Европа, а Европа с Белоруссией уже на границе», – ответил чиновник.

«То есть даже не возобновление империи в том, советском виде, а это вообще поход России против Западного мира?» – уточнил интервьюер.

«Если вы внимательно посмотрите на их риторику и то, чем они занимаются, то на сегодняшний день проблемы внутри РФ подталкивают их к этим процессам. Вопрос языка сегодня крайне важен. Года три назад господин Лавров случайно сказал, что они защищают не русских, а русскоязычных – представляете, сколько сегодня русскоязычных находится в Германии, в странах Прибалтики, в Польше, в других странах? Если такая доктрина будет и дальше продвигаться, то они скажут, что это русскоязычные люди, мы должны их защищать. Это очень опасная вещь», – сказал Данилов.

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