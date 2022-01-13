В снегоплавильные пункты Петербурга выстроились очереди из десятков грузовиков

13.01.2022  12:46 (Мск), Москва,
Фёдор Иванов.  
Просмотров:
 
ЖКХ, Общество, Россия, Санкт-Петербург


В Санкт-Петербурге в ряд снегоприемных и снегоплавильных пунктов выстроились большие очереди из десятков грузовых автомобилей. Один из водителей зафиксировал на камеру более 40 транспортных средств, стоящих в ожидании разгрузки перед специализированной площадкой. По его словам, простой отнял у него порядка шести часов. Сложившаяся ситуация показывает неспособность Смольного организовать процесс уборки и утилизации последствий снегопадов.

Уже не в первый раз петербургские чиновники демонстрируют некомпетентность в вопросе организации важных для города процессов. Некачественная уборка снега стала системной проблемой, которую губернатор Александр Беглов и его команда никак не могут решить, вопреки обещаниям о полной готовности Северной столицы к зиме.

В Санкт-Петербурге в ряд снегоприемных и снегоплавильных пунктов выстроились большие очереди из десятков грузовых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



С момента обрушения на Петербург первого циклона «Бенедикт» в конце ноября коммунальщики собрали около 1,9 миллионов кубометров осадков, о чем ранее отчитались в Смольном. При этом снегоплавильные пункты мегаполиса не справляются с нагрузкой, несмотря на то, что имеющиеся мощности позволяют утилизировать порядка трех миллионов кубических метров снега. Вместо ликвидации на пунктах копятся огромные кучи.

Пока в администрации Санкт-Петербурга не могут организовать слаженную работу коммунальных служб и правильно выстроить работу снегоплавильных пунктов, город фактически находится в снежном плену. Неубранные сугробы на тротуарах препятствуют передвижению пешеходов, а заснеженные обледеневшие дороги приводят к десяткам автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшествий ежедневно.

Помимо некачественной уборки снега, в Петербурге есть еще много других нерешенных городскими властями системных проблем. Так, достаточно непростая ситуация возникла с реализацией «мусорной реформы», на подготовку которой у Смольного ушло около трех лет. Во многих петербургских дворах с конца декабря лежат кучи не вывезенных бытовых отходов, на что массово жалуются в соцсетях и журналистам жители Северной столицы. Очевидно, организация процессов и обеспечение должного контроля являются слабыми местами Александра Беглова, из-за чего страдают простые граждане.

Ряд СМИ отмечали ранее, что чиновники из Смольного пытаются прикрыть собственные ошибки в организации уборки снега, нехваткой снегоплавильных пунктов. Примечательно, что губернатор Беглов еще до прихода зимы «подарил» Красноярску две мобильные машины, способные переплавлять до 250 тонн снега в час.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть