В снегоплавильные пункты Петербурга выстроились очереди из десятков грузовиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Санкт-Петербурге в ряд снегоприемных и снегоплавильных пунктов выстроились большие очереди из десятков грузовых автомобилей. Один из водителей зафиксировал на камеру более 40 транспортных средств, стоящих в ожидании разгрузки перед специализированной площадкой. По его словам, простой отнял у него порядка шести часов. Сложившаяся ситуация показывает неспособность Смольного организовать процесс уборки и утилизации последствий снегопадов.

Уже не в первый раз петербургские чиновники демонстрируют некомпетентность в вопросе организации важных для города процессов. Некачественная уборка снега стала системной проблемой, которую губернатор Александр Беглов и его команда никак не могут решить, вопреки обещаниям о полной готовности Северной столицы к зиме.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

С момента обрушения на Петербург первого циклона «Бенедикт» в конце ноября коммунальщики собрали около 1,9 миллионов кубометров осадков, о чем ранее отчитались в Смольном. При этом снегоплавильные пункты мегаполиса не справляются с нагрузкой, несмотря на то, что имеющиеся мощности позволяют утилизировать порядка трех миллионов кубических метров снега. Вместо ликвидации на пунктах копятся огромные кучи.

Пока в администрации Санкт-Петербурга не могут организовать слаженную работу коммунальных служб и правильно выстроить работу снегоплавильных пунктов, город фактически находится в снежном плену. Неубранные сугробы на тротуарах препятствуют передвижению пешеходов, а заснеженные обледеневшие дороги приводят к десяткам автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшествий ежедневно.

Помимо некачественной уборки снега, в Петербурге есть еще много других нерешенных городскими властями системных проблем. Так, достаточно непростая ситуация возникла с реализацией «мусорной реформы», на подготовку которой у Смольного ушло около трех лет. Во многих петербургских дворах с конца декабря лежат кучи не вывезенных бытовых отходов, на что массово жалуются в соцсетях и журналистам жители Северной столицы. Очевидно, организация процессов и обеспечение должного контроля являются слабыми местами Александра Беглова, из-за чего страдают простые граждане.

Ряд СМИ отмечали ранее, что чиновники из Смольного пытаются прикрыть собственные ошибки в организации уборки снега, нехваткой снегоплавильных пунктов. Примечательно, что губернатор Беглов еще до прихода зимы «подарил» Красноярску две мобильные машины, способные переплавлять до 250 тонн снега в час.