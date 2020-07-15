В Снежном почтили память мирных жителей, погибших от авиаудара ВСУ

15.07.2020, Снежное, Вадим Москаленко

В ДНР в городе Снежное прошла акция памяти, приуроченная к шестилетней годовщине бомбежки города украинской авиацией, в результате которой погибло 12 мирных жителей, десятки человек получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие более 200 человек, которые собрались на месте трагедии, чтобы почтить память погибших.

Среди них были глава администрации города Александр Скворцов, активисты ОД «Донецкая Республика», депутаты Народного Совета ДНР, участники Общественной организации «Молодая Гвардия-Юнармия», представители Общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», депутаты молодежного парламента, жители города.

Пришедшие на место трагедии жители города Снежного вспоминали, что шесть лет назад украинские каратели перешли черту человечности.

«Это стало трагедией для каждого из нас, для всей Республики», – сказал глава администрации города Снежное, секретарь МО ОД «ДР» Александр Скворцов.

В свою очередь, фельдшер скорой помощи Павел Земляной, который был одним из первых, кто оказался на месте авиаудара в составе бригады скорой помощи, рассказал об этих трагических событиях шестилетней давности.

«Мы извлекали из-под завалов тела погибших, оказывали помощь пострадавшим. До этого мы даже представить не могли, что боевой штурмовик будет стрелять по мирным гражданам. До самой темноты вместе со спасателями мы разбирали завалы в надежде найти выживших», – вспоминает он.

Свои соболезнования также выразил глава ДНР Денис Пушилин.

«Каждый год этот день возвращает нас к осознанию, что Киев готов на любые преступления, чтобы сломить волю жителей Донбасса.

Украинские силовики целенаправленно направляли ракету за ракетой на город, зная, что там находятся дети, старики, женщины. Такое нельзя забыть и невозможно простить», – написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, в тот роковой день, 15 июля 2014 года, в многоэтажном доме по адресу ул. Ленина, 14, погибло 12 мирных жителей, и десятки получили ранения. Бомба попала в жилой дом в 6.30 утра, когда люди еще спали.

В настоящее время жилой дом по ул. Ленина, 14, практически восстановлен, закрыт тепловой контур. Для завершения ремонтных работ необходимо произвести внутреннюю отделку помещений.