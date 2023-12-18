В соборной мечети Крыма состоялась первая молитва

Первая молитва в Симферопольской соборной мечети проходила для имамов со всего Крыма, чтобы они лично могли засвидетельствовать – мечеть построена, и уже в священный для мусульман месяц Рамазан в ней будут проводить праздничные намазы. Попытки спекулировать на строительстве соборной мечети сродни спекуляциям с Крымским мостом – в его возведении тоже сомневались, но мост построен и работает.

Первый намаз прошел в соборной мечети 9 декабря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый зампредседателя Госкомнаца Руслан Якубов в эфире «Крым 24» напомнил, как в украинский период крымские татары выходили на «поляны протеста», чтобы добиться выделения земли под строительство мечетей, и вскладчину без проектов сами строили объекты религиозного культа.

«Во время проведения первого намаза я вспоминал, как ещё до 2014 года мусульмане были вынуждены выходить на акции, пикеты, чтобы им хотя бы разрешили выделить земельные участки. Не только под соборную мечеть, а в любом населённом пункте, в городах и сёлах, не то, что не оформляли объекты, которые построили, а через суды добивались. Сейчас же соборная мечеть построена уже в российском Крыму. Несмотря на все сложности, оказывалось максимальное содействие и органами власти, и безусловная поддержка президента и главы республики в этом вопросе была. Я думаю, что этот объект сегодня является достижением не только мусульман Крыма, но всех крымчан, вне зависимости от национальности. Этот объект и визитная карточка Крыма, и того, что в Крыму крымские татары возрождаются, и только в Крыму им предстоит дальше развиваться, развивать свой язык, культуру и религию. Я уверен, что наша соборная мечеть станет не только украшением Крыма, но и всего юга России», – подчеркнул Якубов.

Член совета крымских татар при главе Крыма, начальник отдела организации религиозных мероприятий ДУМК, советник главы Крыма Зенифе Аблаева добавила, что у первого намаза в новой мечети еще до ее официального открытия была цель – снять спекуляции и слухи вокруг ее строительства, поскольку повторяется история с Крымским мостом, когда многие уверяли в невозможности его создания.

«Первая коллективная молитва состоялась в соборной мечети, но на ней присутствовали районные имамы и представители религиозных общин. Это сделано для того, чтобы развеять все сомнения и мифы, которые ещё ходят. Потому что есть люди, которые сомневались в её открытии и говорили о том, что это простые обещания. Постоянно люди звонили, интересовались, почему не открывают, пытались в этом разглядеть какой-то подвох. Поэтому первый коллективный намаз состоялся с районными имамами и представителями всех регионов, чтобы эти люди совершили намаз, вернулись к себе в районы и рассказали своим прихожанам о том, что всё хорошо, соборная мечеть откроется, остались только небольшие штрихи – техническое оснащение, которое нужно до конца сделать, и объект должен быть сдан в эксплуатацию. И после этого, конечно же, мечеть распахнёт свои двери. И каждый прихожанин сможет посещать ее с утреннего до вечернего намаза», – подчеркнула она.

Со слов представительницы ДУМК, официальное открытие соборной мечети планируется к марту следующего года.

«Мы надеемся, что священный месяц Рамазан уже будет в этой мечети. Наверное, это будет первый праздничный намаз, который будет совершен в нашей большой мечети. Это бесценно. Одно дело, когда ты видишь проект на бумаге, а другое, когда заходишь в построенную мечеть. Все ожидания превзошли себя. Это архитектурное произведение, нет подобного ничего такого в России, в мире. Мы гордимся тем, что сегодня для крымских мусульман, мусульман России под патронатом президента была построена эта мечеть. Это бесценный подарок, наверное, на века, для нашего подрастающего поколения. Это яркий пример того, что в Крыму мир, согласие, объединение. И мечеть будет являться символом такого объединения», – уверена Аблаева.