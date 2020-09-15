15.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«В Сочи Путин и Лукашенко обсудили преемника» – Евсеев


Для Москвы важно не сохранение нынешнего президента Белоруссии на своем посту, а обеспечение транзита власти после конституционной реформы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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Он полагает, что кадром вчерашних переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи, скорее всего, осталась одна из главных тем – вопрос о будущем преемнике Александра Лукашенко.

«Москве важно не сохранение действующего президента Белоруссии, главное – обеспечить мирный транзит власти после конституционной реформы в республике. Фигура преемника намеренно держится в секрете, чтобы раньше времени не настроить против него Запад», – полагает эксперт.

При этом он подчеркнул, что у РФ много вопросов лично к Лукашенко, в основном они касаются нефтегазовой сферы.

«Думаю, после переговоров двух лидеров споры по этой теме между Москвой и Минском должны утихнуть», – сказал Евсеев.


Как сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ Владимир Путин пообещал выполнять обязательства перед Минском, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии.

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