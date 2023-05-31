В Софии готовится майдан. Болгарии выписали украинский сценарий

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То, что происходит сейчас в столице Болгарии, разительно напоминает уже виденное мной. Киев, 2014 год. Я со своей съемочной группой пробираюсь сквозь толпы непонятных граждан, внимающих истерично вопящим «вождям». Под ногами – грязный затоптанный снег и горы заледеневших на морозе экскрементов. И четкое ощущение надвигающейся беды…

Нет, в Болгарии сейчас тепло. Ни снега, ни мороза. В остальном, до боли, до рези в глазах, схожая картинка…

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Созывали людей выйти на площадь перед президентским дворцом, как и в Киеве, через призывы в Фейсбуке. Правда, в отличие от афганского проходимца украинского разлива – Мустафы Найема, ничего про «горячий чай и хорошее настроение» не писали.

На плакатах написано: “Здесь не Москва”, “Радев-предатель”, “Отставка”, и “Радев – агент Путина”. Лозунги лидеров этого шабаша, тоже, не новы. Глава правой партии «Продолжаем перемены», Кирил Петков кричал на митинге:

«У Болгарии нет пути в Евразию и на Восток»!

Радикальный политик Георгий Георгиев, возбудившись от возможности выступить перед большой аудиторией, договорился до того, что «Кремлевская армия ведет войну не только на Украине, но и в Болгарии». По этой причине, как он думает, нужно свергнуть президента собственной страны. Логика странная, но украинские флаги уже замелькали в толпе…

Так в чем же «провинился» на этот раз болгарский президент Румен Радев?

Скандал начался с заявления молодого болгарского политика Радостина Василева. До недавнего времени он был членом той самой правой партии с отчетливым «соросовским душком» – «Продолжаем перемены», и решил покинуть ряды этой структуры. В качестве пояснений своего решения он дал коллегам – депутатам послушать запись, которую сделал на последнем заседании Национального совета “Продолжаем перемены”.

Эффект от прослушивания оказался сравним со взрывом бомбы! Лидеры «ПП» непринужденно обсуждали процесс согласования кандидатов на должности руководителей болгарских спецслужб и полиции с… посольствами своих западных партнеров! Фактически, речь шла о совершении уголовного преступления, предусмотренного уголовным кодексом Болгарии! О попытке подрыва независимости и суверенитета государства!

В записях содержалось еще много другой компрометирующей информации. Например, цитировался диалог Петкова с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Последняя предлагала своему агенту Петкову «подумать, как обойти законы ЕС, для вхождения страны в еврозону»! Похоже и сами законы ЕС для её лидеров – не писаны.

Возмущение охватило все слои болгарского общества. Однако, в наиболее трудной ситуации оказался президент Болгарской Республики, Румен Радев.

В соответствии с конституцией, президент дает мандат на право создания регулярного правительства первым трем партиям, набравшим наибольшее число сторонников во время выборов, поочередно. Первый мандат был возвращен. Партии ГЕРБ не удалось добиться большинства в Народном собрании.

Исход по второму мандату, который предназначался партии «Продолжаем перемены», был очевиден. Следом – шанс сформировать правительство мог перейти левой партии «Возрождение». Стараясь не допустить этого, в «ПП» предложили ГЕРБу лукавый план, объединиться и править страной поочередно. Тут-то, и грянул скандал с записями…

В соответствии с конституцией страны, Румен Радев обязан (!) был дать мандат партии «Продолжаем перемены». И, он его дал…

Как человек честный, президент Радев сопроводил передачу мандата следующими словами:

«Как президент и верховный главнокомандующий я непосредственно озабочен вопросами безопасности Болгарии и призван защищать болгарское государство. Именно поэтому нецелесообразно с моей стороны вручать вам мандат после того, как были представлены записи, которые торпедируют болгарский суверенитет, объявляют запланированную чистку в администрации. Но я призван и защищать Конституцию Болгарии, поэтому, опираясь на ее принципы, должен вручить вам мандат. Его реализация – ваше право, но во имя сохранения остатков политической системы и имиджа страны, призываю переосмыслить необходимость его реализации».

Именно эти слова стали сигналом к началу беспорядков в Софии. Традиционно, западные спецслужбы и работающие на них «гуманитарные фонды», не сумев добиться своих целей законным путем, переходят к силовым акциям. Проще говоря, к террору.

Сценарий очередной «цветной революции» сейчас раскручивается в болгарской столице. Надеюсь, болгарам хватит разума и силы духа противостоять зарубежной экспансии, и отстоять свой суверенитет. Боже, храни Болгарию!