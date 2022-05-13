В Софии установили жуткую скульптуру орущей старухи украинки

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Новости Украины

В столице Болгарии напротив мемориала в честь советских воинов-освободителей установили скульптуру «Крик украинской матери», которая ужаснула не только болгар, но и самих украинцев.

Сюжет показал местный телеканал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изваяние, по задумке авторов, осуждающее «агрессию РФ», представляет собой кричащее существо с обвисшей грудью.

«Мать солдат Украины с болью кричит Зеленскому: «Прекрати!» – приводит RT одну из реакций на скульптуру.

В СМИ также сообщили, что открытие инсталляции проходило в условиях усиленного присутствия полиции, поскольку местные жители выступили против установки скульптуры, уродующей площадь.

«Не знаем, кому в голову это пришло, но ничего п#[email protected]ецовее вы сегодня уже не увидите», – комментируют украинские телеграм-каналы.