В Софии установили жуткую скульптуру орущей старухи украинки

13.05.2022  22:08 (Мск), София
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Болгария, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В столице Болгарии напротив мемориала в честь советских воинов-освободителей установили скульптуру «Крик украинской матери», которая ужаснула не только болгар, но и самих украинцев.

Сюжет показал местный телеканал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В столице Болгарии напротив мемориала в честь советских воинов-освободителей установили скульптуру «Крик украинской матери»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Изваяние, по задумке авторов, осуждающее «агрессию РФ», представляет собой кричащее существо с обвисшей грудью.

«Мать солдат Украины с болью кричит Зеленскому: «Прекрати!» – приводит RT одну из реакций на скульптуру.

В СМИ также сообщили, что открытие инсталляции проходило в условиях усиленного присутствия полиции, поскольку местные жители выступили против установки скульптуры, уродующей площадь.

«Не знаем, кому в голову это пришло, но ничего п#[email protected]ецовее вы сегодня уже не увидите», – комментируют украинские телеграм-каналы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть