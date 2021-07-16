В СОМБ рассказали о пополнении в рядах российских инструкторов в ЦАР

16.07.2021, Москва, Максим Никифоров

В Центральноафриканскую Республику за последние несколько дней прибыли 178 специалистов для работы с местными силовыми структурами. Россияне занимаются обучением армии, полиции и жандармерии.

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что сейчас на территории африканской страны работают 1135 человек. Этого количества инструкторов достаточно для организации профессионального обучения центральноафриканских силовых структур.

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Власти ЦАР, а также граждане страны неоднократно выражали благодарность армии и российским специалистам за проделанную работу. Инструкторы из РФ, которых западные журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», помогли республиканскому руководству преобразовать и подготовить армию для борьбы с вооруженными группировками.

С начала этого года правительственные силы провели ряд масштабных операций против боевиков, в результате чего удалось освободить большую часть территории, захваченной радикалами и обеспечить безопасность в стране.